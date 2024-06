Deutschland steht bei der Heim-Europameisterschaft nach einem 2:0 gegen Dänemark im Viertelfinale. Und doch war nach Schlusspfiff die Stimmung nicht überall großartig. Kurz nach Ende des Spiels war im Stadion in Dortmund nämlich ein größeres SEK-Aufgebot zu sehen. Das Sondereinsatzkommando war mit einer Situation konfrontiert, die nicht alltäglich ist.

Kurz vor 22.30 Uhr – also als das Spiel noch lief – soll sich ein Mann auf das Dach des Stadions in Dortmund begeben und sich dann geweigert haben, es wieder zu verlassen. Der Mann konnte dann aber von der Polizei festgenommen werden. Es handelt sich bei ihm um einen 21-jährigen Osnabrücker. Was er am Stadiondach wollte, ist völlig unklar. Aber die Polizei teilte mit: „Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für andere Menschen.“

Das Erklimmen des Stadions hatte auch Einfluss auf das Spiel: Der Beginn der zweiten Spielhälfte verzögerte sich aufgrund des Einsatzes. Im Fernsehen war zu sehen, wie Schiedsrichter Michael Oliver die Kapitäne Ilkay Gündogan und Kasper Schmeichel zu sich holte und das Trio nach oben blickte.