Ab 21 Uhr live: Können die sieglosen Dänen Deutschland gefährlich werden?

Live. „Danish Dynamite“ soll die Party in Schwarz-Rot-Gold nicht beenden. Deutschland will heute (21.00 Uhr/ServusTV und ZDF live) im EM-Achtelfinale in Dortmund gegen Dänemark im „Sommermärchen 2.0“ das nächste Kapitel schreiben.