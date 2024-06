Frühmorgendliche Geburtstags-Glückwünsche von Marko Arnautovic sollte man auch dann nicht erwarten, wenn man einer seiner besten Freunde ist. David Alaba feiert heute seinen 32. Geburtstag, sein langjähriger ÖFB-Weggefährte gehörte nicht zu den ersten Gratulanten des rekonvaleszenten Superstars, der nach seinem Kreuzbandriss für die EM ausfällt, aber Österreichs Betreuerstab angehört.

„Ich bin in der Früh nicht ansprechbar und habe ein bisschen gebraucht mit den Glückwünschen. Es war schwierig für mich, zu ihm zu gehen und ihn zu umarmen“, grinst der Morgenmuffel. Arnautovic erinnert daran, wie viel man schon gemeinsam erlebt habe und betont: „Was er braucht und was ich ihm gerne schenken würde, ist Gesundheit. Wir wollen David so schnell wie möglich wieder am Platz sehen. Wir brauchen David, Real Madrid braucht David – die Fans, die Medien, alle brauchen David. Deswegen wünsche ich ihm viel Gesundheit.“

Teamchef Ralf Rangnick war deutlich früher wach als Arnautovic und gönnte sich eine Yoga-Kräftigungseinheit. Persönlich zu Gesicht bekam er den „Non Playing Captain“ auch erst bei der Teambesprechung: „Dabei habe ich ihm das Gleiche gewünscht wie Marko. In erster Linie Gesundheit und dass er schnell wieder fit wird. Beim Abendessen werden wir mit einem Glas Wasser anstoßen.“

Große Party steht vor dem so wichtigen Gruppenspiel keine auf dem Programm, dafür inhaltliche Debatten. „David ist mit einbezogen, wie es nur geht. Natürlich steht seine Reha im Vordergrund, aber wir tauschen uns regelmäßig über unsere Überlegungen für die jeweiligen Spiele aus“, schildert Rangnick.