Dominic Thiem und Sebastian Ofner weilen derzeit auf Mallorca, wo das Duo bei dem von der Grazer „e|motion“-Group veranstalteten Rasenturnier (ATP250) aufschlägt. Thiem trifft am Montag (nicht vor 18 Uhr, Sky Austria live) auf seiner Abschiedstour zum Auftakt auf Gael Monfils, Ofner bekommt es mit dem Spanier Jaume Munar zu tun. Passend zum grünen Belag spähen die beiden Schützlinge von Coach Wolfgang Thiem aber auch mit einem Auge Richtung Euro nach Deutschland, hat doch auch sie das Fußball-Fieber gepackt.

„Mein Tagesplan ist auf die Matches der Österreicher ausgelegt. Das Spiel gegen Frankreich war richtig gut, das gegen Polen sensationell. Ich bin mir sicher, dass wir den Aufstieg schaffen. Das wäre absolut geil“, sagt Thiem, der auch eine Nachricht an Marko Arnautovic und seine Kollegen hat: „Ich drücke euch ganz fest die Daumen! Wir haben uns ja erst in Windischgarsten gesehen. Ihr seid alle richtig geile Typen! Ich wünsche euch nur das Beste! Ab in die K.o-Runde!“ In dasselbe Horn voller Optimismus bläst Ofner: „Beim 0:1 gegen Frankreich waren wir etwas unglücklich, aber nach dem tollen Sieg über Polen lebt die Chance. Wir haben ein super Team und ich glaube, dass noch einiges möglich ist!“

Zurück zum Tennis – da freut sich Thiem schon auf das Duell mit Monfils: „Einerseits wird es schwierig, anderseits geil. Er ist auch schon 38, aber eine der großen Figuren der letzten 10 bis 15 Jahre. Die Fans lieben sein Spiel und seine Art. Wir hatten schon einige geile Matches. Vielleicht wird es das letzte Match zwischen uns“, sinniert der 30-Jährige, der dem Belag trotz der hohen Temperaturen ein gutes Zeugnis ausstellt. Und: „Ich spiele gerne auf Rasen – auch wenn die Ergebnisse in den letzten Jahren nicht so super waren.“

Dass er sich seine Handgelenksverletzung vor drei Jahren am 22. Juni ausgerechnet bei diesem Turnier zugezogen hat, „spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich bin damals schon mit Schmerzen angereist, das Handgelenk war schon durch die vielen intensiven Jahre davor belastet. Wäre es nicht hier passiert, dann eben etwas später woanders. Das hat mir auch der Arzt bestätigt“, sagt Thiem, der durch die aktuelle Verletzung von Andy Murray auch wieder eine Chance auf einen Olympiastart hat: „Wenn die Möglichkeit besteht, dann werde ich auf jeden Fall spielen. Es wäre eine tolle Erfahrung, als Sportler da einmal dabei zu sein.“ Der weitere Turnierplan des Lichtenwörthers: „Ich werde noch Gstaad und Kitzbühel spielen und hoffe bei den US Open auf eine Chance auf Hauptbewerb. Klappt das nicht, spiele ich Qualifikation. Wien wird dann mein letztes Turnier sein.“

Gespannt darf man auf Mallorca auch auf den Auftritt von Ofner sein. Der Steirer hatte bei den vorangegangenen Rasenturnieren in Stuttgart und Halle zwei knappe Niederlagen hinnehmen müssen. Aber: „Beide Partien waren auf einem guten Niveau, da haben jeweils nur wenige Punkte entschieden. Darauf kann ich aufbauen. Und das Glück wird auch wieder auf meine Seite kommen.“ Mit dem Los „Munar“ ist der 28-Jährige zufrieden: „Er spielt auf Sand sein bestes Tennis, ich hätte definitiv unangenehmere Gegner erwischen können. Aber ich muss zu 100 Prozent ready sein und meine Leistung bringen.“