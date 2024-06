Ein Selfie mit Superstar Cristiano Ronaldo: Mit diesem Ziel ist ein junger Fußball-Fan im EM-Gruppenspiel zwischen Portugal und der Türkei in Dortmund aufs Spielfeld gerannt – und hatte am Samstagabend tatsächlich Erfolg. Zielstrebig und mit dem Handy in der Hand war er Mitte der zweiten Halbzeit auf den Platz und direkt zu Ronaldo gelaufen. Der Kapitän der Portugiesen bückte sich am Mittelkreis tatsächlich kurz herunter und ließ sich gemeinsam mit dem Fan fotografieren.

Anschließend rannte der Bursche wieder in Richtung der Seitenlinie, wo ihn dann zwei Ordner einfangen und vom Feld führen konnten. Die Fans im Dortmunder Stadion fanden Gefallen an der Szene: Der junge Fan wurde für seine Aktion mit Applaus gefeiert, Superstar Ronaldo für seine Reaktion von den portugiesischen Fans mit Sprechchören.

Auch weitere Fans wagten aus Spielfeld. Einer rannte geradewegs auf Ronaldo zu, doch dieses Mal waren die Ordner besser vorbereitet. Gleich ein halbes Dutzend Männer in gelben Westen verfolgte den jungen Mann und stellten ihn.