Ronald Koeman darf sich zwar über einen gelungenen Auftakt seines Teams freuen, aber wird nich komplett mit sich zufrieden sein. Denn beim 2:1-Sieg der Niederlande gegen Polen in der Österreich-Gruppe D vergaß der auf der Bank sitzende 61-Jährige für einen Moment die auf ihn gerichteten Kameras und wurde gefilmt, wie er sich mit dem linken Zeigefinger in der Nase bohrte und diesen anschließend in den Mund schob. Die Szene verbreitete sich kurz darauf in den sozialen Netzwerken und wurde teils hämisch kommentiert.

Auch die Bild-Zeitung griff die Story sofort auf und zeigte auch die Fotos der ungustiösen Szene.

Koeman erinnerte mit seiner unbedachten Aktion unfreiwillig an Ex-Bundestrainer Joachim Löw. Der deutsche Weltmeister-Coach war bei der EM 2016 in den Mittelpunkt geraten, weil er sich mit der Hand in den Schritt gefasst und anschließend daran gerochen hatte.