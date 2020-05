Facebook

Ab 15. Mai soll in der Bundesliga wieder gekickt werden © Gepa

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der deutschen Bundesländer werden am Mittwoch mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für Geisterspiele der Fußball-Bundesliga freimachen und allen Handelsgeschäften wieder die Öffnung erlauben. Darauf haben sich die Vertreter von Bund und Ländern nach Informationen von Reuters vom Montagabend in der Vorbereitung auf die Chefrunde verständigt.

Höchstwahrscheinlich werde ein Start der Bundesliga am 15. Mai möglich werden, sagten mehrere mit den Verhandlungen vertraute Personen. Breitensport unter freiem Himmel solle zudem wieder erlaubt werden. Mehrere Ministerpräsidenten preschten mit weitergehenden Lockerungen auch für die Gastronomie und den Tourismus vor.

Bundeskanzlerin Merkel (65) kündigte in der letzten Woche für die Konferenz mit den Ministerpräsidenten am 6. Mai „sehr klare Entscheidungen“ für den Sport in der Corona-Krise an. Bis zum 30. Juni soll die Saison dann abgeschlossen sein. Noch offen ist, mit welchem Spieltag es weitergehen würde. Entweder mit dem 26. Spieltag (u.a. Dortmund gegen Schalke) oder dem 34. Spieltag (u.a. Wolfsburg gegen Bayern), der ja ursprünglich für dieses Wochenende (16.5.) angesetzt war.