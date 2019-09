Facebook

Austria-Trainer Christian Ilzer steht unter Druck © (c) GEPA pictures/ Jasmin Walter

Nur Zwei Siege aus den letzten zwölf Spielen. Kultklub Austria Wien steckt tief in der Krise. Spätestens nach der blamablen 2:5-Cupniederlage gegen WSG Tirol und dem 1:4 in Salzburg ist Christian Ilzer angezählt. "Ich bin überzeugt, dass wir aus dem Tief rauskommen. Es ist wichtig, dass wir intern viel diskutieren, aber nach außen hin in gemeinsamer Linie die Situation in Angriff nehmen", bleibt der Ex-WAC-Trainer optimistisch. Dennoch wird das kommende Meisterschaftsspiel zuhause gegen Sturm Graz wohl ein Schicksalsspiel sein. Bei einer weiteren Niederlage droht dem 41-jährige wohl die Entlassung.

"Die Gruppe, die uns unterstützt, die wird kleiner. Es gibt aber immer noch eine kleine Gruppe, die den Weg mit uns geht, die weiß, dass es schwierig ist und die stehen dazu. Und auf die verlassen wir uns auch", analysiert Sportdirektor Peter Stöger die derzeitige Situation.