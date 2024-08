Das Modell von Red Bull Salzburg ist eines der erfolgreichsten in Europa. Talente jung kaufen, weiterzuentwickeln und in Topligen zu verkaufen, hat Österreichs Fußball-Vizemeister in den vergangenen zehn Jahren einen Gewinn von 463 Millionen Euro eingebracht. Das geht zumindest aus Zahlen hervor, die am Mittwoch auf Transfermarkt.com veröffentlicht wurden.

Salzburg ist demnach im vergangenen Jahrzehnt der dritterfolgreichste Club auf dem europäischen Transfermarkt. Die Nummer eins ist Benfica Lissabon mit 743 Mio. Euro Gewinn vor Ajax Amsterdam mit 483 Mio. Euro. Hinter Salzburg folgt mit Abstand OSC Lille (380 Mio.).