„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen!“ Mit diesen Worten verabschiedete sich der GAK auf Facebook von seinem ehemaligen Spieler und Trainer Heinz Binder. Der Wiener verstarb am vergangenen Wochenende 81-jährig. Der ehemalige Verteidiger (auf der Libero-Position), der aber auch im Mittelfeld die Fäden ziehen konnte, spielte am Ende seiner aktiven Karriere noch zwei Saisonen (1975 bis 1977) für die Grazer Rotjacken und konnte 1990 als Trainer den Abstieg in die Zweitklassigkeit nicht mehr verhindern. Auch für den Donawitzer SV Alpine werkte Binder als Spieler (1972 bis 1975) und Trainer (1985 bis 1986).

Seine größten Erfolge als Spieler feierte Binder aber beim FC Wacker Innsbruck, mit dem er zweimal Meister (1971, 1972) und einmal Cup-Sieger (1970) wurde.

Laut Tiroler Tageszeitung verbrachte Binder seinen Lebensabend im Wohnheim Tivoli – also ganz in der Nähe von jenem Ort, an dem der Vollblut-Fußballer den Höhepunkt seiner Karriere erlebt hatte.