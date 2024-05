Ralf Rangnick dürfte sich laut mehreren deutschen Medien mit dem FC Bayern München einig sein. Der ÖFB-Nationaltrainer könnte nach der Europameisterschaft zum deutschen Rekordmeister wechseln. Zuletzt hatte Rangnick gezögert und lange mit Sportdirektor Max Eberl und Sportchef Christoph Freund verhandelt.

Bayern droht titellose Saison

Laut der „Bild“-Zeitung hat sich Rangnick nun doch für die Bayern entschieden. Beim deutschen Rekordmeister erwartet den 65-Jährigen ein Dreijahresvertrag bis 2027 in einer derzeit sportlich angespannten Situation. Unter Trainer Thomas Tuchel sind die sonst so erfolgsverwöhnten Bayern bereits in der Liga und im DFB-Pokal gescheitert. Nun ist die Champions League die letzte Chance, eine titellose Saison abzuwenden. Nach dem 2:2 im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Real Madrid lebt die Hoffnung.

Um Rangnick fix an die Münchner zu binden, muss der FC Bayern dem ÖFB auch eine Ablösesumme zahlen. Eine Ausstiegsklausel gibt es in Rangnicks Vertrag nicht. Laut verschiedenen Medienberichten gehen die Bayern von einem mittleren einstelligen Millionenbetrag aus. Julian Nagelsmann, der in der vergangenen Saison entlassen wurde, kam einst für 25 Millionen zu den Bayern. In den nächsten Tagen sollen die Gespräche intensiviert werden. Der „Kurier“ berichtet hingegen, dass Rangnick weder beim Champions-League-Spiel noch am Tag darauf in München sei. Der Teamchef würde sich stattdessen mit dem österreichischen Fußball beschäftigen und das Cup-Finale zwischen Sturm und Rapid besuchen.

Obwohl sich mittlerweile der gesamte Vorstand für Rangnick ausgesprochen hat, gibt es innerhalb des Vereins noch einige Unstimmigkeiten. Einige Fans haben eine Petition gegen die Verpflichtung von Rangnick gestartet und auch Bayern-Legende Sepp Maier meinte, Rangnick sei nicht der ideale Kandidat, weil er zu viel Macht haben wolle.

Diskussionen über Rangnicks Kompetenz

In der Tat gab es immer wieder Diskussionen über Rangnicks Kompetenz. Der Deutsche gilt als ausgewiesener Fachmann, der über das Trainerdasein hinaus Strukturen verändern will. Das hat er auch beim ÖFB unter Beweis gestellt, wo er unter anderem den Perspektivkader einführte.

Mit der österreichischen Nationalmannschaft erwies sich Rangnick in seinen zwei Jahren als harter Brocken für stärkere Gegner. Unter anderem wurden Italien, Deutschland und Kroatien geschlagen. Gegen Frankreich gab es unter dem damals unzufriedenen Rangnick in Wien ein Unentschieden. Wie der 65-Jährige die Doppelaufgabe Europameisterschaft und Bayern-Vorbereitung meistern würde, wenn er offiziell bei den Münchnern anheuern würde, bleibt abzuwarten.

Video: Mitterdorfer über Rangnick