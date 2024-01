Der FC Bayern München muss den hart erkämpfen 1:0-Sieg, mit einer Roten Karte für Berlin-Trainer Nenad Bjelica, im Nachtragsspiel gegen Union Berlin offenbar teurer bezahlen. Wie „Sky“ am berichtet, hat sich ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer gegen die Berliner einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen hat, von dem gleichzeitig auch die Sehne betroffen ist. Die Ausfallzeit liegt bei bis zu sechs Wochen wird vom TV-Sender berichtet. Sollte sich die jüngste Diagnose bewahrheiten, wäre dies nicht weniger als die nächste Hiobsbotschaft für den deutschen Rekordmeister. Denn auch Innenverteidiger Dayot Upamecano verletzte sich. Nach einer Blessur am Oberschenkel musste er zur Halbzeit ausgewechselt werden. Bayern-Trainer Thomas Tuchel sprach nach dem Spiel von einer nicht näher erläuterten „Faserverletzung“.