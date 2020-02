Facebook

Thomas Vanek sagte "Good bye" - aber eher heimlich und still. Das große Interview zum Abschluss! © Getty Images

Sie hatten eine beeindruckende, große Eishockey-Karriere in der NHL, das Ende war aber beinahe ein stilles. Warum?

THOMAS VANEK: Ich wollte auch still aufhören. Nicht falsch verstehen: Ich bin unglaublich stolz und froh, meinen Traum, in der NHL zu spielen, viel länger ausgelebt habe, als ich es je gedacht habe. Aber ich wollte solche Interview wie jetzt gerade an sich nicht geben.