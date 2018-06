Eishockey- Profi Michael Grabner könnte erneut bei den New York Rangers anheuern. Laut Medienberichten aus den USA planen die Rangers eine Rückholaktion des Routiniers.

Michael Grabner könnte bald wieder im Dress der Rangers jubeln. © (c) AP (Fred Chartrand)

Der Villacher Eishockey-Profi Michael Grabner könnte als "Free Agent" in der NHL erneut bei den New York Rangers landen. Er plane, ehemalige Stürmer wie Grabner und Rick Nash sowie Verteidiger Nick Holden zu kontaktieren, sagte Jeff Gorton, der General Manager der Rangers, laut Medienberichten aus den USA. Es brauche noch einige "Charakterspieler" im Kader, um die Jungen zu führen.

"Wir werden mit diesen Spielern sprechen und schauen, wo sie sind und was ihre Interessen sind", verriet Gorton. Der 30-jährige Grabner war im Februar zu den New Jersey Devils abgegeben worden. Sein Vertrag läuft bis zum 1. Juli, ab dann kann er als "Free Agent" bei dem Club unterschreiben, der ihm am meisten bietet.