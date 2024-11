Das Pensum in der NHL ist enorm. 82 Spiele gilt es lediglich im Grunddurchgang zu absolvieren, verteilt auf ganz Nordamerika. Die Teams im Osten sind noch mit relativ kurzen Anreisen bei Auswärtspartien gesegnet. Marco Rossi und Minnesota Wild jedoch haben in den vergangenen Wochen viele Flugmeilen gesammelt, und kämpfen teilweise noch gegen die Zeitverschiebung. Und allen Widrigkeiten zum Trotz hat sich Minnesota unter die besten Teams der Liga etabliert. Auch dank tatkräftiger Unterstützung von Rossi, der 17 Scorerpunkte in 21 Partien erzielen konnte. „Wichtig ist, dass man konstante Leistungen zeigt. Das ist hier die größte Herausforderung, man spielt ja fast täglich irgendwo“, erklärt der 23-Jährige und ergänzt: „Die Punkte, die Tore und das ganze Drumherum – das kommt dann meistens automatisch, wenn man seine Aufgaben erfüllt.“