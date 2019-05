Enttäuschung nach Norwegen"Wir müssen einander einfach besser helfen"

Facebook

Die Partie stand lange auf des Messers Schneide © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Andreas Pranter)

Es ist nach dem 3:5 gegen den davor ebenfalls punktlosen Mit-Nachzügler Norwegen als gewiss: Österreichs Nationalteam wird am Montag voraussichtlich versuchen müssen, den Klassenerhalt gegen Italien mit drei oder zwei Punkten zu schaffen. Vom Sonntags-Spiel gegen Tschechien sprach nach der Pleite niemand. So groß die Enttäuschung war, so geschlossen fokussiert präsentiert man sich im Hinblick auf die Italien Partie. "Wir sind hinten zu oft weit weg vom Mann gestanden, da müssen wir uns einfach besser unterstützen", gab sich Torschütze Peter Schneider selbstkritisch. Dennoch habe man, "auch offensiv einiges schon viel besser gemacht als zuvor", so der Wiener. Zu viel nach hinten wollte er auch unmittelbar nach Spielende nicht mehr blicken, der südliche Nachbar und damit der Abstiegs-Showdown am Montag sind schon in den Köpfen: "Wir wissen, dass wir diese Partie gewinnen müssen", so der kurze Kommentar.