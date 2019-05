Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Neo-Philadelphia-Trainer und Kanadas Headchoach Alain Vigneault © APA/GEORG HOCHMUTH

Hinter jeder Spitzfindigkeit mag ein Wahrheitsgedanke stecken. So fiel am Rande des kanadischen Abschlusstrainings vor dem heutigen Spiel gegen Österreich die Bemerkung: „Da sind Verlierer auf dem Eis.“

Erklärung: Alle NHL-Spieler, die sich in Wien auf die WM vorbereiten, sind mit ihrem Team im Kampf um den Stanley Cup ausgeschieden. Dieser Pokal symbolisiert den heiligen Gral für nordamerikanische Eishockeyprofis, er zählt mehr als jede andere Trophäe. WM-Pokal inklusive.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.