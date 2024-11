In der Kärntner Eishockey AHC Division 1 ist bereits wieder die Routine eingekehrt und die Spiele sind in vollem Gange. Samstag folgen die nächsten Begegnungen in Kärntens höchster Eishockey-Spielklasse. Steindorf empfängt um 17 Uhr zu Hause in der Ossiacher See Halle Althofen.

Final-Revival

Es ist die Neuauflage des letztjährigen Finales, welches die Steindorfer für sich entscheiden konnten. Aber die Mannen vom Ossiacher See sind gewarnt und wollen defensiv rund um die Abwehr-Routiniers Martin Oraze und Fabian Stichauner solide agieren. „Althofen ist eine Mannschaft, die taktisch immer sehr gut eingestellt ist. Sie lassen wenig Chancen zu. Wir müssen defensiv gut stehen und diszipliniert spielen, weil die Rhinos ein gutes Powerplay haben“, weiß Martin Oraze.

Hornets empfangen die Piraten

Die zweite Begegnung des Abends geht Samstag in Spittal über die Bühne. Die Hornets empfangen in der Eis-Sport-Arena Spittal um 18.15 die Piraten aus Velden. Während man in der Lieserstadt seit Saisonbeginn mit einer Siegesserie aufzeigt, verlief der Veldener Start eher durchwachsen. Jetzt hofft man am Wörthersee, dass in Spittal eine Wende gelingt.