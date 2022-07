Da ist den Adlern ein dicker Fisch ins Netz gegangen. Mit Simon Despres haben die Villacher einen Top-Spieler verpflichten können. Der Verteidiger, der als Ersatz für Nick Plastino kommt, dessen Vertrag aus familiären Gründen aufgelöst werden musste, hat eine tolle Vita. Er wird der Abwehrchef beim EC IDM VSV werden, verfügt über Erfahrung in der NHL, KHL, SHL und DEL.

2009 wurde der 1,94 Meter große Abwehrrecke, der 100 Kilogramm auf die Waage bringt, von de Pittsburgh Penguins in Runde eins auf Position 30 gezogen. Der in Laval in Quebec geborenen Verteidiger pendelte danach zwischen NHL und AHL. Insgesamt brachte es Despres auf 222 Partien in der besten Liga der Welt, im Einsatz war er für Pittsburgh und Anaheim. Dabei schoss er sieben Tore und bereitete 43 Treffer vor. Von Nordamerika ging es für ihn 2017 in die KHL, dort spielte er eine Saison (44 Spiele) für HC Slovan Bratislava (4 T/7A). Nach einem kurzen Abstecher in die AHL, kam Despres zurück nach Europa, heuerte bei den Kölner Haien in der DEL an (17 Spiele/1 T/6 A). Das Jahr darauf war der Linksschütze in der SHL in Schweden für Oskarshamn (41 Spiele/4 T/13 A) im Einsatz. Die letzten zwei Saisonen spielte der Frankokanadier für die Eisbären Berlin, gewann mit dem Klub zwei Mal die Meisterschaft (91 Spiele/6 T/33 A).

„Ich habe mich natürlich umfassend über die Stadt, die Organisation und das Team informiert. Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam Erfolg haben können. Ich kenne zwar keine Spieler persönlich, habe aber heuer in der DEL in den Play-offs gegen Andrew Desjardins gespielt. Ich glaube, wir werden ein ganz starkes Team haben. Mein Ziel ist es, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und den Titel holen. Ich will immer gewinnen", sagt Despres, der Ende nächster Woche nach Villach kommen wird.