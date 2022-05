Da dürfen sich die Verantwortlichen und die Mannschaft des EC iMO Wärmepumpen VSV freuen, dass sie in der Champions Hockey League äußerst attraktive Gegner zugelost bekommen haben. Auf die Blau-Weißen warten in der Gruppe F der schwedische Spitzenklub Fäjrestad/Karlstad, die Straubing Tigers aus der DEL und der polnische Klub von Comarch Cracovia.

Platz zwei ist zumindest notwendig, um in die K.o.-Phase zu kommen, was für die Villacher auf alle Fälle möglich sein könnte. Zwar wird es gegen den aktuellen schwedischen Champion nicht einfach werden, aber gegen Straubing stehen die Chancen auf alle Fälle bei 50:50. Gegen die Polen ist der VSV klar in der Favoritenrolle.

"Es ist eine äußerst interessante Gruppe. Mit dem schwedischen Meister kommt einer der besten Teams aus Europa nach Villach, da sollte die Halle erstmals ausverkauft sein. Mit Straubing und Krakau haben wir zwei Gegner, die nicht außer Reichweite sind. Da werden wir alles versuchen, damit wir Rang zwei erreichen werden", freut sich VSV-Finanzvorstand Andy Schwab auf die Champions-League-Saison. Die Villacher sortieren den Markt noch nach zwei Importspielern für die Verteidigung. "Wir haben einige Namen auf der Liste stehen, da versuchen wir, dass wir das Optimum herausholen können", so Schwab.

Starke Gegner für die ICE-Vereine

Da ist die Gruppe C von Meister Salzburg nach den Namen nach schon etwas schwieriger. Die Mozartstädter bekommen es mit dem finnischen Topteam Ilves Tampere, Fribourg-Gotteron aus der Schweiz sowie den Stavangar Oilers aus Norwegen zu tun.

Fehervar trifft in Gruppe D auf Rögle BK (Schweden), ZSC Zürich (Schweiz) und GKS Kattowice (Polen). Olimpija Laibach darf sich in Gruppe B mit EV Zug (Schweiz), Grizzly Wolfsburg (Deutschland) und TPS Turku (Finnland) messen.