Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jeff Geiger hatte noch 2008 fast alle Zeitungsberichte über ihn und den VSV zu Hause liegen © Gram

Bei drei Meistertitel des EC VSV stand Jeff Geiger in der Mannschaft. Der Verteidiger galt als "Fels in der Brandung" bei den Draustädtern und lehrte die gegnerischen Angreifer im wahrsten Sinne des Wortes "das Fürchten". Jeffrey Geiger stammt aus Toronto (Ontario, Kanada) und kam in der Saison 1978/79 nach Österreich zum VSV. Gleich nach seiner ersten Saison in Österreich erhielt er eine Einberufung ins Nationalteam und spielte dort als einer der ersten Austro-Kanadier. 1981 schaffte Geiger mit der Mannschaft den Wiederaufstieg in die B-Gruppe, nachdem die Österreicher 1979 in die C-Gruppe abgerutscht waren.