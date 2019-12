In Graz

Nur zwei Tage nach Heiligabend kehrt für die Villacher Adler schon wieder der Liga-Alltag ein. Nach dem 7:5-Auswärtssieg in Linz kann der VSV mit breiter Brust zum Spiel nach Graz reisen. Gegen die 99ers steht die Mannschaft von Trainer Jyrki Aho aber vor einem Pflichtsieg. Die beiden Teams liegen punktgleich auf dem siebenten bzw. achten Rang der Tabelle. Um das Ziel, einen Platz unter den Top fünf, zu realisieren, benötigen die Draustädter unbedingt einen vollen Erfolg. Ein Sechs-Punkte-Spiel also, mit dem man sich nicht nur einen kleinen Polster auf die Verfolger verschaffen, sondern auch einen Schritt in Richtung obere Tabellenhälfte machen kann.