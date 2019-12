Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Manfred Binder

Alles andere als nach Wunsch verliefen die ersten Spielminuten für die Villacher Adler bei den Linzer Black Wings. Schon nach 33 Sekunden sorgte Brian Lebler für die Führung der Heimischen, Rick Schofield erhöhte nur fünf Minuten später in numerischer Überlegenheit auf 2:0. In der siebenten Minute konnte Jerry Pollastrone aber bereits den Anschlusstreffer im Powerplay erzielen. Die Oberösterreicher blieben dennich spielbestimmend. Auf das 3:1 durch Linz-Neuzugang Samuel Fejes hatte Kevin Schmidt zwar noch die passsende Antwort parat, doch noch vor der Pause stellte abermals Fejes den Zwei-Tore-Vorsprung der Black Wings wieder her. Mit einem 4:2 ging es schließlich auch in die Pause.