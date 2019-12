Kleine Zeitung +

Vor Bozen Rückkehren bahnen sich beim VSV an

Der VSV empfängt am Freitag Bozen. Beim Abschlusstraining am Donnerstag standen mit Nico Brunner und Adis Alagic zwei zuletzt verletzte Cracks wieder im Mannschafstraining. Die U20-Cracks Schmidt, Urbanek und Wohlfahrt trainierten ebenfalls wieder mit der Kampfmannschaft. Bernd Wolf ist zumindest wieder am Eis.