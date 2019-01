Kleine Zeitung +

Linz - VSV 5:0 Dezimierter VSV war in Linz chancenlos

Die Villacher Adler mussten wie schon am Freitag in Wien vier Stammkräfte vorgeben und mussten bei den Black Wings Linz eine 0:5-Niederlage einstecken. Bereits nach 15 Minuten lagen die Heimischen mit 3:0 in Front