Der VSV gastiert heute bei strauchelnden Linzern. Der Tabellensiebte hat mit Tom Rowe einen neuen Trainer und will im Dreikampf um Platz sechs mit Dornbirn und Fehervar nicht den Kürzeren ziehen.

Stefan Bacher erwartet ein schweres Spiel in Linz © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Mario Buehner)

Nach der 2:5-Niederlage bei souveränen Wienern wird es für den EC Panaceo VSV beim Gastspiel in Linz heute wohl kaum einfacher. Die strauchelnden Oberösterreicher siegten gleich bei der Premiere von Neo-Trainer Tom Rowe gegen Innsbruck daheim 4:2.

Im Dreikampf mit Fehervar und Dornbirn um Platz sechs brauchen die Black Wings in den letzten fünf Spielen jeden Punkt dringend, um nicht in der Qualirunde wieder auf die Adler zu treffen. „Weil die Linzer da voll involviert sind, wird es sicher sehr hart für uns. Wir müssen alles abrufen und unsere Chancen eiskalt nutzen“, weiß auch Verteidiger Stefan Bacher.

Gegen Linz noch sieglos

Gegen die Oberösterreicher sind die Villacher heuer noch sieglos. Einmal ging man daheim 0:5 unter, einmal wurde ein 3:0 noch vergeben (4:5). Das letzte Auswärtsspiel verlor man im Herbst durch einen Treffer von Ex-Adler Rick Schofield unglücklich mit 0:1. Die spielerische Tendenz nach oben beim VSV ist auch in Linz nicht unbemerkt geblieben. "Wir brauchen ein sehr gutes Heimspiel, um gegen sie zu siegen. Wir müssen auch wieder Spaß am Eis entwickeln", sagt Black-Wings-Stürmer Dragan Umicevic.