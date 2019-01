Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Nur fünf Niederlagen in zwanzig Spielen vor eigenem Publikum spiegeln die heurige Heimstärke der Rotjacken eindrucksvoll wider. Eine Mannschaft, der es bereits gelang Punkte aus Klagenfurt zu entführen, gastiert heute abermals beim KAC. Neben den Graz 99ers (vier Niederlagen), ist Fehervar das einzige Team, gegen das Nick Petersen und Co. heuer noch keinen Sieg einfahren konnten. Alle drei Begegnungen gingen, wenn auch nur knapp, an die Ungarn, die sich derzeit im Aufwind befinden. Das beweist auch ihr aktueller sechster Platz in Tabelle.



Petri Matikainen zollt Fehervar zwar Respekt, erwartet sich von seinen Spielern aber dennoch drei Punkte. „Sie sind ein äußerst unangenehmer Gegner. Wenn wir aber von Anfang an das Spiel kontrollieren ihre Konterchancen unterbinden und ein hohes Tempo gehen, werden sie Probleme bekommen“, weiß der Finne, der damit auch den dünnen Kader der Magyaren anspricht.



Mit der Entwicklung seines Teams zeigt sich der Trainer zufrieden, auch wenn man in den letzten Wochen körperliche Defizite feststellen konnte. „Wir hatten in den Weihnachtsferien viele Spiele und trainieren sehr hart. Da ist es normal, dass es immer wieder Ups and Downs gibt. Die Erwartungen in dieser Stadt sind sehr hoch, wir müssen dennoch auf uns schauen und unsere Strategie weiter verfolgen. Jedes Training und jedes Spiel ist eine Vorbereitung auf das Play-off.“ Genau dieses könnte der KAC schon heute fixieren. Nur ein Punkt trennt den Rekordmeister noch von einem Fix-Platz unter den Top Sechs.