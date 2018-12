Gegen den Tabellenführer aus Wien wartet auf die KAC-Fans ein Leckerbissen. Nach zwei Siegen am Stück ist beim VSV wieder Selbstvertrauen eingekehrt.

Die Teddy Bären fliegen wieder © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Mit dem 7:2-Sieg am 26. Oktober zu Hause gegen die Vienna Capitals fügte der KAC den Wienern die erste Saisonniederlage zu und stürzte das Team eine Minikrise. Aus dieser haben sich Peter Schneider und Co schon längst herausmanövriert, haben sich wieder die Tabellenführung geschnappt.

„Wenn wir sie schlagen wollen, brauchen wir konstante 60 Minuten. Die Wiener verfügen über vier starke Blöcke und zwei gute Torhüter, bringen ein hoches Level auf das Eis. Sie können ein hohes Tempo gehen, was aber auch wir drauf haben“, sagt Thomas Koch, dem bewusst ist, dass es eine ganz enge Kiste werden wird. Den beliebten „Teddy Bear Toss“ gibt es heute wieder beim ersten Treffer der Rotjacken. Trainer Petri Matikainen vertraut auf dieselbe Aufstellung wie beim 3:2-Heimsieg gegen Linz.

Adler haben wieder Selbstvertrauen

Mit dem ersten Auswärtssieg der Saison in Znaim und dem Sensationserfolg daheim gegen Salzburg hat der VSV nach der Länderspielpause zwei kräftige Lebenszeichen von sich gegeben und auch das Tabellenende verlassen. Heute in Dornbirn will die Mannschaft von Gerhard Unterluggauer nicht nachlassen. „Wir haben endlich wieder vier volle Linien zur Verfügung, sind kompakter als zuletzt und haben bis zum Schluss genug Kraft, unser Spiel durchzuziehen“, sagt der Trainer.

Stabilität und Kadertiefe brachte auch Neuzugang Yann Sauve, dem in seinen ersten zwei Spielen zwei Assists und ein Tor gelangen. „Ich wurde hier super aufgenommen, die Stadt und das Landschaftsbild rundherum gefallen mir besonders gut. Jetzt haben wir auch Selbstvertrauen getankt, dürfen jetzt nur nicht nachlassen“, sagt der Verteidiger.