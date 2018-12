VSV - Salzburg 3:2 n.P. Villach siegt sensationell gegen Salzburg

Facebook

Toller Schlagabtausch in der Draustadt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

Keinen Zentimeter rückten sie vor ihrer Heimpremiere gegen Salzburg voneinander ab, die sechs neuen VSV-Vorstände. In den VIP-Räumlichkeiten demonstrierten Sprecher Gerald Rauchenwald und Kollegen Einigkeit. Das Miteinander strich auch Gerd Bacher hervor: „Zu sechst hat jeder seine Position, wie in der Aufstellung einer Eishockeymannschaft.“ Christian Kresse fügte an: „Wir wollen Gerhard Unterluggauer und seinem Team den Rücken stärken, halten unsere Köpfe im Hintergrund für den Verein hin. Wir haben die Saison nicht aufgegeben.“ Einen interimistischen Geschäftsführer sucht man übrigens nach den Feiertagen intensiv. Den Fans wurde von offizieller Seite nichts übermittelt. Weder die neuen Steuermänner stellte man vor, noch gab es Abschiedsworte für Ulf Wallisch. Das Presse-Statement vom Nachmittag war genug der Info.