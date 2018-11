Der VSV will heute in Dornbirn das bittere 2:4 aus Fehervar vergessen machen. Neue Sturmlinie um Youngster Lahoda (22) als Lichtblick.

Alexander Lahoda traf zum zweiten Mal © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Matic Klansek)

An diesem Wochenende sind die Villacher Adler wohl die „Kilometerfresser“ der Liga. Der VSV sitzt 2.000 Kilometer im Teambus, nach Fehervar wartet heute nämlich Dornbirn auswärts. Der Frust war der Mannschaft nach dem 2:4 in Ungarn anzusehen, auch im Verein war die Enttäuschung ob der vergebenen 2:0-Führung inklusive Feldüberlegenheit groß.

Den Kopf steckt man aber nicht in den Sand, Trainer Gerhard Unterluggauer fordert Professionalität ein, bat seine Mannen am Samstag schon um 10.30 Uhr in die Halle. Dabei war man erst um 3 Uhr in der Früh aus dem Bus gestiegen. „Wir sind alle Profis genug, um auch mit so einer Spielplanansetzung umzugehen, auch wenn das natürlich nicht die einfachste Auslosung ist“, sagt Alexander Lahoda.

Der 22-jährige erzielte in Fehervar seinen zweiten Saisontreffer, erarbeitete sich die Scheibe mustergültig und schloss nach Kombination mit seinen neuen Linienpartnern Kevin Goumas und Brandon Alderson selbst ab. „Ich will der Linie mit meiner Laufbereitschaft helfen, sie sollen kreieren. Das hat ja gestern schon ganz gut geklappt“, so Lahoda, der die fehlende Konsequenz, 60 Minuten sein Spiel durchzuziehen als Hauptgrund für die Pleite ausmachte.

Der Weg geht in die richtige Richtung

Der Weg stimmt grundsätzlich, so der Tenor aus Spieler- und Trainerkabine. Spielerisch zeigt man sich nach der Länderspielpause verbessert. Auch das Mannschaftsklima sei intakt, so die Protagonisten. „Gerade auf so langen Busreisen haben wir viel Zeit, miteinander zu reden. Es wäre ja noch schlimmer, wenn wir uns in so einer Phase abschotten und gegenseitig runterziehen“, sagt Lahoda. Damit es im elften Anlauf mit einem Auswärtssieg klappt, müssen „Disziplin und Kampfgeist stimmen. Bei fünf gegen fünf sind wir für jedes Team der Liga brandgefährlich“, ist Lahoda sicher.