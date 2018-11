Facebook

Matt Pelech führt mit 82 Strafminuten die "böhsen Buben" der Liga an © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

In Unterzahl kann man kein Spiel gewinnen“, lautete die erste Stellungnahme von Trainer Gerhard Unterluggauer nach der Derbyniederlage am Sonntag. Er sprach damit die vielen unnötigen Strafen an, zu denen sich seine Spieler nicht nur gegen den KAC, sondern schon in den Partien davor, hinreißen ließen. Ein Blick auf die EBEL-Strafenliste genügt, um sich ein aussagekräftiges Bild zu machen. Gleich drei Villacher finden sich da unter den Top Vier. Allen voran Matt Pelech, der mit 82 Strafminuten in 18 Spielen (Schnitt 4,60 Minuten pro Spiel) die Liste unangefochten anführt.



„Wir nehmen zu viele Strafen und machen uns damit selbst das Leben schwer. Vor allem die Top-Teams nützen das eiskalt aus“, bringt es Markus Schlacher auf den Punkt. Gründe dafür gibt es laut dem Verteidiger genug: „Wir bringen uns teilweise selbst in Situationen, in denen wir uns nur mehr mit einem Foul zu helfen wissen. Vor allem, weil wir uns oft zu lange im eigenen Drittel aufhalten, anstatt den Puck schnell aus der Gefahrenzone zu bringen. Bei fünf gegen fünf auf dem Eis sind wir gegen die meisten Teams zumindest ebenbürtig.“

Bereits 103-mal standen die Adler in numerischer Unterlegenheit auf dem Eis. Zusammen mit einer Penalty-Killing-Quote von nur 73,8 Prozent (letzter Platz) eine verheerende Kombination. Unterzahlsituationen kosteten die Draustädter in der Vergangenheit nicht nur viel Kraft, sondern brachten sie auch immer wieder aus dem Spielrhythmus.