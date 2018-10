Facebook

Die Villacher können über Tore jubeln. In den letzten beiden Spielen haben sie sieben Treffer erzielt © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Das Gefühl des Derbysiegs, konnte in Villach offensichtlich die ganze Woche über konserviert werden. Nahezu leichtfüßig startete der VSV gegen Fehervar in die Partie. Daran änderte selbst eine Strafe gleich zu Beginn nichts. In Unterzahl erzielte Corey Trivino das 1:0. Blaine Down war durchgebrochen und sein Kollege staubte ab. In dieser Tonart ging es weiter. Villach zeigte sich spielbestimmend, schnürte die Ungarn richtiggehend ein. Jerry Pollastrone erhöhte verdient auf 2:0. Wenn es in der Folge etwas zu kritisieren gibt, dann höchstens die Chancenauswertung. Reisz verkürzte aus dem Nichts auf 1:2. Davor hätte sich Fehervar über ein 4:0 nicht beschweren dürfen, so eine Dominanz zeigte der VSV.