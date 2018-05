Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jamie Fraser (links) spielt kommende Saison beim EC Panaceo VSV © APA/GERT EGGENBERGER

Der nächste Baustein in der Kaderplanung für die kommende Saison hat der EC Panaceo VSV mit der Verpflichtung von Jamie Fraser gesetzt. Der Kanadier verbrachte die letzten sechs Saisonen bei den Vienna Capitals, war bei den Wienern ein verlässlicher Abwehrrecke. Der 32-Jährige hat sowohl in der Defensive als auch in der Offensive seine Stärken.

Head Coach Gerhard Unterluggauer: „Ich denke hier ist uns eine super Verpflichtung gelungen, Fraser ist als absoluter Top-Mann in der Liga bekannt. Er ist nicht nur ein überragender Eisläufer mit gutem Schuss, sondern auch als Mensch ein super Typ und ich bin sehr glücklich, dass wir jemanden mit solchen Qualitäten nach Villach bringen konnten.“

Status der Kaderplanung für die Saison 2018/19:

Torhüter: Alexander Schmidt, Lukas Schluderbacher, Dan Bakala

Verteidigung: Nico Brunner, Jason DeSantis, Sam Labrecque, Markus Schlacher, Stefan Bacher, Bernd Wolf, Jamie Fraser

Stürmer: Niki Petrik, Kyle Beach, Christof Kromp, Philipp Wohlfahrt, Benjamin Lanzinger, Jerry Pollastrone, MacGregor Sharp, Blaine Down