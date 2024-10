Eisschnelllauf und Feldhockey erfreuen sich in den Niederlanden größter Beliebtheit und gehören zu den Sportarten wo die „Oranje“ – neben Fußball – zu den Besten Europas gehören. Eishockey wiederum spielt im Land der Windmühlen eine mehr als untergeordnete Rolle. Nur 1808 erwachsene Männer beispielsweise sind im dortigen Verband als Eishockeyspieler gemeldet, insgesamt spielen laut Weltverband IIHF 3552 Menschen die schnellste Mannschaftssportart der Welt. Zum Vergleich: In Österreich, einwohnermäßig nur etwas mehr als halb so groß, gibt es 7557 gemeldete „Eishackler“.