Eine Arbeitsplatzbeschreibung gibt Orientierung für die Eingewöhnungsphase. Wie lautet die Aufgabenstellung? Was sind die Anforderungen sowie die Erwartungen? Für Legionäre, die in fremder Umgebung sofort ihren Job abliefern müssen, kein leichtes Unterfangen. Nicht so bei Jan Muršak. Der Slowene hat in Klagenfurt richtig eingeschlagen - im wahrsten Sinne des Wortes. Acht Scorerpunkte in sechs Partien gelten bereits als solide Basis. Wofür Muršak noch steht: Er schont weder sich, noch den Gegner. Und das verlangt er im Übrigen von jedem seiner Kollegen.