Die Präsentation ist geglückt. Erstmals vor eigenem Publikum hat der KAC mit Trainer Kirk Furey einen ersten Eindruck hinterlassen, was sich die Mannschaft für diese Saison vorgenommen hat. Und schon jetzt darf gesagt werden: Furey hat keine leeren Worthülsen verwendet. Die Rotjacken werden sich in dieser Saison in ihrem Auftreten auf dem Eis von einer völlig anderen Seite zeigen. Unabhängig vom Resultat, das Duell gegen noch nicht abgestimmte Grizzlys Wolfsburg entschieden die Klagenfurter mit 4:2 für sich (Tore: Schwinger, Fraser, Haudum, Bischofberger bzw. Archibald,.