Es war ein gewaltiger Sieg des KAC gegen Salzburg am Freitagabend. Die 13 Feldspieler und Tormann Sebastian Dahm leisteten beim 3:2 nach Verlängerung Unglaubliches. Es war wohl einer der schönsten Siege in den letzten Jahren, speziell was Leidenschaft, Kampf und Wille betraf. Trotzdem wurde auf spielerische Feinheiten nicht vergessen. Der junge Slowene Luca Gomboc und Nick Petersen glänzten immer wieder mit Gustostückerl, die vier Verteidiger Steven Strong, Paul Postma, Clemens Unterweger und Thomas Vallant legten ein unglaubliches Arbeitspensum in Defensive wie in Offensive hin.

Tormann Dahm, der beim Siegtreffer von Lucas Lessio einen Assist gutgeschrieben bekam, agiert seit Wochen in Topform. Die Stürmer arbeiteten in beiden Richtungen extrem hart, kreierten viele Möglichkeiten. Besonders auffällig war die Präsenz der Rotjacken, die zahlreiche Checks verteilten und in den Zweikämpfen extrem bissig agierten. Nur so war es möglich, den Meister, der fast in Bestbesetzung antrat, in die Schranken zu weisen. „Dieser Sieg zählt vom Gefühl her doppelt. Wir konnten die ganze Woche nicht trainieren und wenn man so eine Partie gewinnt, tut es dem Selbstvertrauen gut“, sagt David Maier. Für Lessio war einer der Schlüssel zum Erfolg das Publikum. „Sie haben uns enorm viel Energie gegeben“, sagte der Kanadier.

Heute gastieren die Pioneers Vorarlberg in Klagenfurt. Der Liga-Neueinsteiger besiegelte mit dem 2:1-Sieg in Runde zwei den Fehlstart der Klagenfurter, die zum Auftakt in Innsbruck 2:5 untergingen. Beim 1:2 zog Ex-Rotjacke David Madlener den Athletikern den Nerv, lieferte eine Glanzleistung im Gehäuse ab. Die Vorarlberger sind der Nachzügler der Liga, der aber immer wieder überraschen kann, wie Siege gegen Bozen, in Graz oder in Linz beweisen.

Der Star ist der Trainer

Der große Star der Vorarlberger steht mit Trainer Glen Hanlon hinter der Bande. Der ehemalige NHL-Torhüter betreute Teams in der KHL, in Finnland, in Kanada oder Tschechien. Er war Nationalteam-Coach von Belarus und der Slowakei. Im Sommer heuerte er etwas überraschend bei den Vorarlbergern an, leistet bisher trotz des letzten Platzes in der Tabelle einen feinen Job. „Glen ist ein unglaublicher Coach, er holt das Maximum aus der Truppe heraus. Ich weiß nicht, ob wir mit einem anderen Trainer schon einen Sieg auf unserem Konto hätten“, sagt Madlener.

Die Rotjacken sind also gewarnt. Wie viele Spieler dieses Mal im Line-Up sein werden, entscheidet sich heute nach dem Vormittagstraining. Fix fehlen wird Gomboc, der im slowenischen U20-Team einlaufen wird.