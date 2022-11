Die Nationalteampause nutzt ein Großteil der KAC-Spieler, um die Batterien aufzuladen. Die zuletzt intensive Phase in der Meisterschaft sowie die harten Trainingseinheiten gingen an die Substanz der Protagonisten, daher kam die Pause zur richtigen Zeit. Ein Teil flaniert in der Therme, andere flogen in wärmere Gefilde, schwingen die Golfschläger.