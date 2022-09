Im Eishockey sucht man nach Zeichen, nach Anknüpfungspunkten. Eine gute Portion Aberglaube schwingt immer mit. Die neue Eiszeit mit einer Auswärtsserie zu starten, mag für den KAC nicht unbedingt ein Novum sein. 2018/19 heimsten die Klagenfurter in den ersten acht Partien bemerkenswerte 13 Punkte. Es war das erste Jahr von Trainer Petri Matikainen. Auch heuer sieht er darin keinen Nachteil, erst Mitte Oktober nach umfangreichen Bauarbeiten vor Heimpublikum zu spielen. „Auswärtsspiele spornen uns an. Wir müssen von Anfang an disziplinierter sein“, erklärt der 55-Jährige und ergänzt schmunzelnd: „Und wenn man letzte Saison betrachtet, haben uns ja Heimspiele nicht unbedingt in die Karten gespielt.“