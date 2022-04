Das Spiel beim KAC dürfte hinlänglich bekannt sein: Der Trainer verweist auf den General Manager. Und umgekehrt. Wenn also ein Eishockey-Profi der Rotjacken Klarheit über seine Zukunft erfahren will und dieses Herumgeeiere beginnt, spätestens dann sollten bei ihm die Alarmglocken schrillen. In den letzten Jahren war das stets ein verlässliches Indiz, dass es keinen neuen Vertrag mehr für ihn gibt. Beispiele gefällig? Rene Swette, Florian Iberer, Patrick Harand, David Schuller, David Madlener.