Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Madlener kassierte nur einen Gegentreffer und musste sich dennoch geschlagen geben © (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Durchaus ambitioniert gingen die Rotjacken in das Heimspiel gegen den HC Bozen. Der KAC hatte von Anfang an mehr Spielanteile, war, zumindest optisch, überlegen. Doch wirklich gute Einschussmöglichkeiten blieben im ersten Abschnitt Mangelware. Die besten Chancen hatten noch Patrick Harand und Andrew Kozek. Im Gegensatz zum VSV am Sonntag agierten die Südtiroler wesentlich aggressiver und zweikampfstärker und machten die Räume eng. Gefährlich wurden sie fast ausschließlich im Konterspiel, was in der achten Spielminute auch zum Führungstreffer der Gäste führte. Luca Frigo wurde mit einem langen Pass mustergültig bedient und sorgte mit einem satten Schuss ins kurze Kreuzeck für das 0:1.