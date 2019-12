Überraschende Entwicklung beim KAC. Die Rotjacken nehmen David Fischer das Kapitänsabzeichen weg. So soll der Verteidiger in seinen Aufgaben entlastet werden. Nachfolger gibt es keinen.

© GEPA pictures

Überraschende Entscheidung beim KAC. Die Rotjacken verzichten in Zukunft darauf nur einen Kapitän zu haben. Trainer Petri Matikainen nahm David Fischer, der bis zuletzt das "C" auf seiner Brust tragen durfte, das Abzeichen ab. "Der Trainer möchte einerseits dem Verteidiger durch die Beschneidung seines Verantwortungsbereichs die Möglichkeit geben, sich wieder gänzlich auf seine persönliche Leistung und deren Entwicklung konzentrieren zu können, und andererseits mit dem Verteilen der Führungsfunktionen auf mehrere Akteure auch einen größeren Teil der Mannschaft in die Verantwortung nehmen", heißt es in einer Aussendung des Klubs.