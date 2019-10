Kleine Zeitung +

EBEL VSV vor Pflichtaufgabe, KAC will Revanche

In Villach erwartet man sich heute gegen Nachzügler Dornbirn einen Pflichtsieg. Markus Schlacher fehlt noch rund eine Woche. Der KAC ist in Linz auf Revanche und den fünften Ligasieg in Folge aus.