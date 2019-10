Kleine Zeitung +

KAC-Spiel im Stadion Open-Air-Spektakel verfolgt einen langfristigen Plan

Ein Eishockey-Spiel unter freiem Himmel in Klagenfurt wie 2010 und 2015 nimmt immer konkretere Formen an. KAC-Geschäftsführer Pilloni überlegt schon jetzt in eine kleinere Bande zu investieren. VSV als Gegner noch nicht fix.