Auf die Champions Hockey League freut sich KAC-Coach Petri Matikainen © APA/BARBARA GINDL

Was Trainer Petri Matikainen von seiner Mannschaft beim Turnier in Zvolen zu sehen bekam, das gefiel ihm schon recht gut. Verlor der KAC im Vorjahr alle drei Begegnungen in der Slowakei, so holten die Rotjacken heuer den Turniersieg. Darum geht es aber dem Finnen nicht, sondern ihm ist es wichtig, wie sich sein Team weiterentwickelte. Da sah er durch die Bank positive Sachen.