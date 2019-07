Facebook

Ullrich (Mitte) und seine Cracks © KK/Ullrich

Mit seinem achten „Skillz Camp“ beschließt der Villacher Techniktrainer Paul Ullrich diese Woche die Vorbereitung auf die kommende Eishockeysaison. In Steindorf begrüßt er Profis aus dem In- und Ausland, die an ihrer Schnelligkeit, Schusstechnik und Puckbehandlung arbeiten. „Es gibt ein Nachwuchs- und ein Proficamp. Wir analysieren alle Daten für jeden Spieler in allen wichtigen Bereichen und liefern diese sofort“, erklärt Ullrich, der zudem Techniktrainer beim VSV und jetzt auch in Linz ist.