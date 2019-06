Facebook

Der KAC trauert um einen ehemaligen Meister und Europacupspieler. Der Finne Juhani Wahlsten ist verstorben. "Der EC-KAC trauert um Juhani Wahlsten, der am Sonntag im 82. Lebensjahr verstorben ist. Wahlsten erzielte in der Saison 1969/70 starke 31 Tore in Bewerbsspielen für die Rotjacken. Er stand mit dem KAC im Europacupfinale gegen ZSKA Moskau und wurde österreichischer Meister 1970", schreib der Rekordmeister auf Twitter.