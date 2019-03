Vor Graz 99ers gegen KAC"Wir sind ein Play-off-Team"

Mit viel Zuversicht sind die Rotjacken nach Graz angereist. Der KAC will gleich mit einem Sieg in das Halbfinale gegen die 99ers starten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Hundertpfund ist ein verlässlicher Part im KAC-Spiel © GEPA pictures

Fast alle statistischen Zahlen in der bisherigen Saison im Vergleich der beiden Teams, sprechen ganz klar für die Graz 99ers und gegen den KAC. Davon lassen sich aber die Athletiker nicht besonders beeindrucken. "Was im Grunddurchgang war, interessiert uns nicht. Wir sind ein Play-off-Team, was man von den Grazern nicht unbedingt behaupten kann", sagt Thomas Hundertpfund.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.