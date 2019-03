Facebook

Der Mann mit der Übersicht: Oliver Setzinger © GEPA pictures

Vier Siege sind für den Einzug ins Eishockey-Finale nötig und auch dort gilt: Wer vier Erfolge auf sein Konto bucht, darf den Meisterpokal stemmen. Zusammengafasst heißt das für die 99ers, den KAC, die Vienna Capitals und Salzburg: Wer es ab sofort auf acht Siege bringt, ist der Champion 2019.

Um 19.15 Uhr empfangen die 99ers in ihrer Halfinalserie (Best of Seven) den KAC. Die Statistik spricht für die Grazer. Die Truppe von Doug Mason feierte im Grunddruchgang bzw. in der Pick Rounf fünf Siege, mussten sich die 99ers nur einmal geschlagen geben. Beide Klubs wissen aber: Ab sofort beginnt alles bei null.

Ein Mann im Dress der Grazer greift noch heute nach einem Klubrekord. Oliver Setzinger hat es in dieser Saison bislang auf 44 Assists gebracht. Die Bestmarke als Torvorbereiter hält Greg Day aus der Saison 2009/10. Er lieferte damals 45 Assists. Den Grazer Torrekord hält Warren Norris. 2004/05 traf dieser 40 Mal. Aktuell bester Torschütze bei den Grazern ist Ty Loney mit 28 Treffern. Den Punkterrekord verbuchte bislang Eric Healey mit 67 Zählern (27 Tore/40 Assist). Colton Yellow Horn hält aktuell bei 62 (25/37) Points.