Doug Mason vor dem großen Duell"KAC ist wie Bayern München"

Doug Mason sieht keine Favoriten in der Halbfinalserie © GEPA pictures

Welche Emotionen kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie an den KAC denken?

Doug Mason: Spannung, Zufriedenheit und Aufregung. Es freut mich, dass wir in das Halbfinale gekommen sind und wir zu den vier stärksten Teams in der EBEL zählen. Gegen den KAC zu spielen ist so, als ob man gegen Bayern München oder die Montreal Canadiens antreten würde. Es ist immer ein spezielles Gefühl, wenn man gegen ein Traditionsteam wie Klagenfurt spielen kann.